Надо понимать, что рост заболеваемости ожирением — это в первую очередь вопрос культуры питания. По данным международных организаций и ФИЦ НИИ питания и биотехнологии, вклад питания в профилактике болезней сердечно-сосудистой системы, диабета, остеопороза, ожирения, некоторых форм злокачественных новообразований составляет от 30% до 50%.

Врач Республиканского центра медицинской профилактики Луиза Арсельгова делится с читателями о методах борьбы с ожирением:

— Важно с детства привить человеку привычку к здоровому образу жизни, который напрямую связан с его здоровьем, это одинаково важно для обеих сторон учебного процесса — и обучающихся, и преподавателей.

Мотивация к здоровому образу жизни — это формирование индивидуальной системы разумного поведения человека: оптимальный двигательный режим, закаливание, рациональное питание, рациональный режим жизни, отсутствие болезней и вредных привычек. Забота о здоровье, его укрепление должны стать ценностными мотивами, формирующими, регулирующими и контролирующими образ жизни. Доказано, что никакие пожелания, приказы, наказания не могут заставить человека вести здоровый образ жизни, охранять и укреплять собственное здоровье, если всем этим не управляет осознанная мотивация здоровья.

Полнота, несомненно, ухудшает внешний вид людей, но главное не в этом. Ожирение — серьезное заболевание, которое протекает с нарушением обмена веществ, и не многие люди знают о том, что ожирение является значимым фактором в развитии таких заболеваний, как ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь, сахарный диабет, желчнокаменная болезнь, рак желчного пузыря, рак молочной железы, заболевания органов женской половой сферы.

Отложение жира происходит не только в подкожно-жировой клетчатке, но и в самом сердце, повышается артериальное давление, увеличивается уровень холестерина и фибриногена в крови, приводящие к формированию атеросклеротических бляшек в крупных сосудах и усиленному тромбообразованию.

Обильная васкуляризация жировой ткани приводит к повышенному потреблению кислорода, что в свою очередь сопровождается увеличением нагрузки на сердце. Эти явления могут быть причиной снижения резервных возможностей миокарда, что приводит в итоге к недостаточности кровообращения. Также человек, страдающий ожирением, предрасположен к воспалительным и простудным заболеваниям вследствие снижения иммунного статуса.

Центр медицинской профилактики в рамках регионального проекта «Укрепление общественного здоровья» проводит мероприятия, направленные на продвижение принципов здорового питания, снижение дефицита микронутриентов, снижение темпов роста ожирения. Также проводится широкомасштабная информационно-коммуникационная кампания по вопросам здорового питания, направленная на преодоление избыточного потребления сахара, соли и жира.

Важнейшей частью реализации проекта является усовершенствование нормативной базы по вопросам здорового питания, включая совершенствование требований к организованному питанию, в особенности для детей. Внедряется система мониторинга за состоянием питания различных групп населения в регионах, в том числе детей, основанная на результатах научных исследований в области нутрициологии, диетологии и эпидемиологии, а также связывающая здоровье населения со структурой питания и качеством пищевой продукции.