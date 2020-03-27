Филиал «Россети Северный Кавказ» — «Ингушэнерго» всеми методами старается снизить остроту проблем, связанных с задолженностью потребителей. Под каждый «типаж» неплательщика энергетики подбирают отдельный комплекс мероприятий.

«Если речь идет о «преуспевающих уклонистах», имеющих работу, бизнес и высокий доход, — это рейдовые мероприятия с представителями муниципалитетов, участковой службы и СМИ, отключения от электропитания и претензионно-исковая работа. Улучшить показатели с категорией не злостных, а скорее необязательных неплательщиков, которые накопленные долги как долги не воспринимают вплоть до момента судебных разбирательств, помогают информационно-разъяснительные акции, — отмечает директор филиала «Ингушэнерго» Адам Цечоев. — С особой щепетильностью стараемся подходить к работе с абонентами с доходом ниже среднего или столкнувшимися с определенными трудностями. Им предлагаем реструктуризацию задолженности, то есть внесение платы в рассрочку».

В числе последних — Фатима Бекова, владелец кондитерской «Вкусный мир». История Фатимы Абубакаровны показательна. Оператор, увидев задолженность в 67,8 тыс. рублей за абонентом, известным своей ответственностью, не стал вносить его в список на ограничение потребления, а позвонил и поинтересовался — все ли в порядке у предпринимателя. Услышав о временных трудностях, подготовил соглашение о реструктуризации, защитив добросовестного клиента от начисления пеней, судебных исков и визитов судебных приставов.

«Ситуация, когда незнакомый человек с предприятия, с которым тебя связывают обычные договорные отношения, звонит и спрашивает — Все ли у вас в порядке? Чем мы можем вам помочь? — дорогого стоит. Лично для меня — это показатель профессионализма и надёжности компании. А ещё человечности. У меня появилось понимание, что я работаю не с безликой организацией, а с конкретными людьми, партнерами. И в вопросах, в которых я привыкла полагаться только на себя, меня поддержат и помогут», — отметила Фатима Бекова.

Всего к настоящему времени на счету энергокомпании 188 договоров о реструктуризации задолженности. Общая сумма соглашений — 23,2 млн рублей, из них уже погашено чуть меньше половины — 11 млн рублей.