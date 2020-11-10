Спасибо вам за мир на нашей земле!
10 ноября — День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации
Возрожденной Ингушетии нет и 30 лет — времени, которое в историческом измерении можно считать мигом. Впрочем, вся наша жизнь — это миг, как поется в песне. Но кому-то удается найти в нем момент истины и «зафиксироваться» (человек называет это памятью), а кто-то (большинство из нас) — растворяется в «пространственно-временном континууме» бесконечности.
Среди тех, чьи имена сохранит человеческая память — ребята из правоохранительных органов, отдавшие свои молодые жизни ради мира и спокойствия на нашей многострадальной земле. Они пришли в «структуры» в самое тяжелое время для только-только становящегося на ноги субъекта Федерации и знали, что есть злые силы, для которых поступательное развитие молодой республики — как кость в горле. Но, в отличие от некоторых своих так называемых коллег, которые, смалодушничав или, скажем прямо, струсив, под давлением лидеров террористического подполья подали рапорты об увольнении, они не бросили «боевое дежурство» и до конца исполнили свой долг. Именно их подвиг позволил скорее приблизиться стабильному времени, в котором мы сегодня живем.
Газета «Ингушетия», несмотря на периодическое запугивание от преступников, всегда писала о подвиге ребят, которых сегодня нет среди нас, добрым, участливым словом поддерживала их семьи, призывая государство не забывать о них. И сегодня, в День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации, хочется еще раз вспомнить о мужественных, не сломавшихся перед угрозами террористической нечести парнях и сказать им огромное человеческое спасибо за мир и покой на земле Ингушетии. Всем — и живым и мертвым.