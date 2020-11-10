Дата

Спасибо вам за мир на нашей земле!

10 ноября — День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации

0

Возрожденной Ингушетии нет и 30 лет — времени, которое в историческом измерении можно считать мигом. Впрочем, вся наша жизнь — это миг, как поется в песне. Но кому-то удается найти в нем момент истины и «зафиксироваться» (человек называет это памятью), а кто-то (большинство из нас) — растворяется в «пространственно-временном континууме» бесконечности.

Среди тех, чьи имена сохранит человеческая память — ребята из правоохранительных органов, отдавшие свои молодые жизни ради мира и спокойствия на нашей многострадальной земле. Они пришли в «структуры» в самое тяжелое время для только-только становящегося на ноги субъекта Федерации и знали, что есть злые силы, для которых поступательное развитие молодой республики — как кость в горле. Но, в отличие от некоторых своих так называемых коллег, которые, смалодушничав или, скажем прямо, струсив, под давлением лидеров террористического подполья подали рапорты об увольнении, они не бросили «боевое дежурство» и до конца исполнили свой долг. Именно их подвиг позволил скорее приблизиться стабильному времени, в котором мы сегодня живем.

Газета «Ингушетия», несмотря на периодическое запугивание от преступников, всегда писала о подвиге ребят, которых сегодня нет среди нас, добрым, участливым словом поддерживала их семьи, призывая государство не забывать о них. И сегодня, в День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации, хочется еще раз вспомнить о мужественных, не сломавшихся перед угрозами террористической нечести парнях и сказать им огромное человеческое спасибо за мир и покой на земле Ингушетии. Всем — и живым и мертвым.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Путешественники телеканала «Моя планета» включили в топ-5 лучших дорог России ингушскую автотрассу
Эксперт РАН напомнила, что в Ингушетии 49% жителей ведут здоровый образ жизни, и это недорого
Жительница Ингушетии оштрафована за дачу взятки полицейскому
Вопросы социально-экономического развития Ингушетии обсудили в Пятигорске Чайка и Калиматов
Сапралиев переизбран мэром ингушского города Сунжа
Дело жителя Ингушетии о незаконном обороте более 22,8 кг марихуаны дошло до суда
Основные этапы проведения пусконаладочных работ дизельного генератора
«Ростелеком» приглашает на масштабную онлайн-конференцию по управлению данными
В Ингушетии за 9 месяцев обследовано фитосанитарное состояние более 125 тыс. га
В 2021 году в Ингушетии планируется строительство двух футбольных полей и других спортивных объектов
Студентам Ингушетии рассказали об экосистеме Сбера и спецпредложениях Зеленого дня

Главное

Яндекс.Метрика

 