1 июня 2020 года отмечается Международный день защиты детей

У Международного дня детей есть флаг. На зеленом фоне, символизирующем рост, гармонию, свежесть и плодородие, вокруг знака Земли размещены стилизованные фигурки — красная, желтая, синяя, белая и черная. Эти человеческие фигурки символизируют разнообразие и терпимость. Знак Земли, размещенный в центре, — это символ нашего общего дома.

Современный этап развития общества характеризуется возрастающей ролью информационной сферы и интенсивным развитием автоматизированных технологий в сфере обработки и передачи данных. Внедрение их во все социальные сферы повышают уязвимость частной жизни ребенка, создают угрозы незаконного оборота персональных данных несовершеннолетних.

В сегодняшнем мире уже трудно избежать идентификации, но запретить хранить информацию персонального характера, обрабатывать ее и использовать в целях, не согласованных с ее субъектом, возможно и, безусловно, необходимо, поэтому гражданам стоит обратить внимание на правовое регулирование данного вопроса.

В соответствии с пунктом 1 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» персональные данные — любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).

Согласно пункту 3 статьи 3 Федерального закона № 152-ФЗ обработка персональных данных — любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (...), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожении персональных данных.

Статья 9 указанного закона предполагает согласие гражданина на обработку его персональных данных: субъект персональных данных принимает решение о предоставлении его персональных данных и дает согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем интересе. Такое согласие должно быть конкретным, информированным и сознательным и может быть дано субъектом персональных данных или его представителем в любой позволяющей подтвердить факт его получения форме, если иное не установлено федеральным законом.

В случае недееспособности субъекта персональных данных согласие на обработку его персональных данных дает законный представитель субъекта персональных данных.

Дети — несовершеннолетние граждане, поэтому, согласно части 1 статьи 64 Семейного кодекса их права защищают родители и законные представители.

Таким образом, правом давать согласие на использование личных сведений о несовершеннолетнем наделены его родители (или иные представители). Свое согласие на работу с личной информацией они должны выразить в письменном виде с обязательной собственноручной подписью.

Большинство граждан уже привыкли к тому, что регулярно подписывают согласие на обработку своих персональных данных или персональных данных своих несовершеннолетних детей при обращении в медицинские учреждения, образовательные организации, в госорганы и в иных ситуациях.

Кроме того, требования к распространению информации о несовершеннолетнем в средствах массовой информации установлены Законом Российской Федерации «О средствах массовой информации» № 2124-I от 27.12.1991 и Федеральным законом Российской Федерации «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» № 436-ФЗ.

Так статья 4 Закона РФ «О средствах массовой информации» предостерегает от злоупотребления свободой массовой информации: запрещается распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях информации о несовершеннолетнем, пострадавшем в результате противоправных действий (бездействия), включая фамилии, имена, отчества, фото- и видеоизображения такого несовершеннолетнего, его родителей и иных законных представителей, дату рождения такого несовершеннолетнего, аудиозапись его голоса, место его жительства или место временного пребывания, место его учебы или работы, иную информацию, позволяющую прямо или косвенно установить личность такого несовершеннолетнего, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 1 — 3 части четвертой статьи 41 Закона о СМИ. Исключением являются ситуации, когда распространение такой информации осуществляется в целях защиты прав и законных интересов несовершеннолетнего, пострадавшего в результате противоправных действий (бездействия). В этих случаях такая информация может распространяться:

1) с согласия несовершеннолетнего, достигшего четырнадцатилетнего возраста и пострадавшего в результате противоправных действий (бездействия), и его законного представителя;

2) с согласия законного представителя несовершеннолетнего, не достигшего четырнадцатилетнего возраста и пострадавшего в результате противоправных действий (бездействия);

3) без согласия несовершеннолетнего, достигшего четырнадцатилетнего возраста и пострадавшего в результате противоправных действий (бездействия), и (или) законного представителя такого несовершеннолетнего, если получить это согласие невозможно либо если законный представитель такого несовершеннолетнего является подозреваемым или обвиняемым в совершении данных противоправных действий.

При этом к распространению информации, относящейся к несовершеннолетнему потерпевшему от преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности, установлены дополнительные требования. Такая информация может быть распространена в СМИ только в целях расследования преступления, установления лиц, причастных к совершению преступления, розыска пропавших несовершеннолетних в объеме, необходимом для достижения указанных целей, и с соблюдением требований, установленных статьями 161 и 241 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Данные предварительного расследования могут быть преданы гласности лишь с разрешения следователя, дознавателя и только в том объеме, в каком ими будет признано это допустимым, если разглашение не противоречит интересам предварительного расследования и не связано с нарушением прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства.

Стоит отметить, что изображение человека также относится к его персональным данным, а значит, использование фотографий всех граждан (в том числе несовершеннолетних) регулируется нормами закона.

Охрана изображения гражданина защищена статьей 152.1 Гражданского кодекса РФ, которая гласит, что обнародование и дальнейшее использование изображения гражданина (в том числе его фотографии, а также видеозаписи или произведения изобразительного искусства, в которых он изображен) допускаются только с согласия этого гражданина. После смерти гражданина его изображение может использоваться только с согласия детей и пережившего супруга, а при их отсутствии — с согласия родителей.

Такое согласие не требуется в случаях:

1. Использование изображения осуществляется в государственных, общественных или иных публичных интересах;

2. Изображение гражданина получено при съемке, которая проводится в местах, открытых для свободного посещения, или на публичных мероприятиях (собраниях, съездах, конференциях, концертах, представлениях, спортивных соревнованиях и подобных мероприятиях), за исключением случаев, когда такое изображение является основным объектом использования;

3. Гражданин позировал за плату.

Если фото ребенка было опубликовано без согласия родителей в Интернете, то они вправе обратиться с жалобой в прокуратуру на нарушение их прав, предусмотренных статьей 24 Конституции и статьей 152.1 ГК РФ. В случае, если публикация фотографий причинила ребенку (или его законным представителям) нравственные страдания, родители вправе обратиться в суд с иском о возмещении морального вреда, причиненного незаконным использованием изображения гражданина.

За публикацию фотографий детей в интернете без согласия их родителей предусмотрена ответственность статьей 137 Уголовного кодекса РФ. В случае, если суд признает вину, лицо, опубликовавшее фотографию, будет наказано штрафом в размере до 200 000 рублей или в размере заработной платы или иного их дохода за период до 18 месяцев, либо обязательными работами на срок от 120 до 180 часов, либо исправительными работами на срок до 1 года, либо арестом на срок до 4 месяцев.

Родителям, которые нередко выкладывают фотографии любимых детей в социальных сетях, следует понимать, что публикуя что-либо в интернете, вы публикуете это навсегда. И ребенок, даже через много лет может иметь последствия от публикации фотографии, сделанной, когда он был в детском саду. Без крайней необходимости не публикуйте в сети ФИО детей, сведения о них (а это — персональные данные) и их фотографии. И не забывайте о возможных последствиях, когда даете свое согласие на использование изображения своего ребенка (подопечного) в СМИ.

Портал «Персональные данные. дети» (на заметку родителям и детям)

Здесь Вы найдете различные материалы, которые были разработаны специалистами Роскомнадзора, не только для педагогов и родителей, которые хотят помочь детям понять важность конфиденциальности личной жизни при использовании цифровых технологий, но также для молодых людей, которые с легкостью и энтузиазмом используют среду Интернет.

Мы хотим помочь нашим детям понимать последствия, которые информационные технологии могут оказать на личную жизнь, и предоставить вам инструменты и информацию, необходимые для принятия решений в вопросах виртуальной жизни.

Материал подготовлен к Международному дню защиты детей,

Заместитель начальника отдела (контроля)

надзора и разрешительной работы

Управления Роскомнадзора по Республике Ингушетия

Р. Б. Вышегуров