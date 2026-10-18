Общегородской субботник провели в Малгобеке Ингушетии 

В Малгобеке состоялся общегородской субботник. В экологической акции приняли участие работники образования и здравоохранения, муниципальные служащие, сотрудники коммунальных и социальных организаций, активные горожане, сообщили газете «Ингушетия» в мэрии города воинской славы.
Участники субботника провели санитарную обрезку кустарников, побелку стволов деревьев и уборку опавшей листвы, приведя в порядок общественные территории.
В администрация города отметили, что подобные мероприятия должны стать регулярными. Со следующего года планируется утвердить график общегородских субботников, чтобы заблаговременно организовывать уборку и последовательно приводить в порядок улицы и общественные пространства.
В мэрии поблагодарили коллективы организаций и жителей за труд и вклад в благоустройство Малгобека.