Вышеназванный полк состоял из добровольцев Владикавказского округа, двух дивизионов — ингушского и осетинского. Местом сбора ингушских всадников стало село Базоркино (ныне — Чермен Пригородного района). Уже 7 декабря 1876 года полк отправился в Кишинев, в распоряжение Дунайской армии.

«Командование Ингушским дивизионом было поручено подполковнику Бунухо Базоркину — выдающемуся военному деятелю, чья жизнь была связана с армейской службой более полувека. Он начал военную карьеру в 15 лет в составе Терской постоянной милиции, участвовал в Кавказской и Крымской войнах, а впоследствии десять лет служил в императорском конвое, почти семь из которых командовал горским взводом лейб-гвардии Кавказского эскадрона», — написал Глава республики.

В Русско-турецкую войну 1877–1878 годов Базоркин возглавил Ингушский дивизион. Под его командованием всадники участвовали в ряде боевых операций в Болгарии, в том числе отличились в сражении у Кацелево 3 ноября 1877 года. За проявленную в этом бою храбрость Базоркин был удостоен ордена Святой Анны II степени с мечами. Впоследствии, 20 августа 1904 года, он стал первым ингушом, получившим звание генерал-майора Российской императорской армии.

«В ходе войны отличились и многие рядовые всадники. В ночь с 22 на 23 октября 1877 года Бата Атаев и Хаджи-Бекир Эласханов провели разведку расположения турецких войск у Соленикского лагеря. Переданные ими сведения имели важное значение для командования. За выполнение этого задания оба были награждены знаками отличия Военного ордена — Георгиевскими крестами. Особенно отличился и урядник Муса Ганижев, взявший в плен командира турецкого эскадрона. За боевые заслуги он также был награжден Георгиевским крестом. Среди участников кампании был и Муртуз Дзортов — ветеран Крымской войны, кавалер трех Георгиевских крестов, впоследствии произведенный в первый офицерский чин», — отметил руководитель региона.

Он подчеркнул, что боевые заслуги Ингушского дивизиона получили высокое признание. 17 апреля 1878 года он был награжден Георгиевским знаменем с надписью: «За отличие в турецкую войну 1877 и 1878 годов». Всего полторы сотни всадников Терско-Горского конно-иррегулярного полка получили Георгиевские кресты и медали.

«История Ингушского дивизиона — это свидетельство мужества наших предков, их воинских традиций и значительного вклада ингушского народа в защиту Отечества. Подвиг ингушских всадников, их боевые заслуги и верность воинскому долгу занимают достойное место в летописи нашего народа. Это наследие, которым мы вправе гордиться», — добавил Махмуд-Али Калиматов.

Напомним, в музее Мемориального комплекса жертвам репрессий в Назрани проходит выставка, посвященная 150-летию завершения формирования ингушского подразделения в составе Терско-Горского конно-иррегулярного полка, которая продлится до 29 ноября.

Документы знакомят посетителей с историей участия ингушей в русско-турецкой войне, рассказывает о военных подвигах, героизме и выдающихся представителях ингушского народа, внесших вклад в историю России. Особое внимание уделено личности Бунухо Бейсаровича Базоркина.