Зимний турсезон в Ингушетии откроют вводом многопрофильного медцентра и обновленной гостиницы

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В горной части республики на фоне величественных башен 20 декабря пройдут праздничные мероприятия в рамках открытия зимнего горнолыжного сезона для российских и иностранных туристов, сообщили газете «Ингушетия» в управлении пресс-службы Главы и правительства региона.

«Самым важным событием на территории всесезонного курорта «Армхи» станет открытие многопрофильного медицинского центра и гостиницы «Армхи» после реновации», — сказал сотрудник пресс-службы.

Он отметил, что в гостиничном комплексе модернизирован номерной фонд, улучшены зона ресепшен, кафе и ресторан, реконструированы все технические помещения.

В день открытия сезона гостей ждет настоящий подарок — канатная дорога будет работать бесплатно с 11:00 до 17:00.

Как сообщил директор курорта Магомед Евлоев, для туристов организуют грандиозный праздник, различные развлекательные мероприятия.

«Открытие многопрофильного центра «Синай» на базе всесезонного курорта — это отличная возможность получить комплексное санаторно-курортное лечение, включающее диагностику и обследование, консультации специалистов и широкий выбор оздоровительных процедур. Уверен, что преобразования на курорте прекрасно дополнят существующее портфолио наших услуг и станут еще одной точкой притяжения гостей из самых разных стран», — сказал Евлоев.

Для создания праздничной атмосферы на территории курорта будут организованы выступление творческих коллективов, выставка изделий мастеров декоративно-прикладного искусства, зимние состязания, конкурсы. Также все участники попробуют блюда национальной кухни, а в завершение планируется запустить салюты.

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