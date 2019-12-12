Зимний турсезон в Ингушетии откроют вводом многопрофильного медцентра и обновленной гостиницы

«Самым важным событием на территории всесезонного курорта «Армхи» станет открытие многопрофильного медицинского центра и гостиницы «Армхи» после реновации», — сказал сотрудник пресс-службы.

Он отметил, что в гостиничном комплексе модернизирован номерной фонд, улучшены зона ресепшен, кафе и ресторан, реконструированы все технические помещения.

В день открытия сезона гостей ждет настоящий подарок — канатная дорога будет работать бесплатно с 11:00 до 17:00.

Как сообщил директор курорта Магомед Евлоев, для туристов организуют грандиозный праздник, различные развлекательные мероприятия.

«Открытие многопрофильного центра «Синай» на базе всесезонного курорта — это отличная возможность получить комплексное санаторно-курортное лечение, включающее диагностику и обследование, консультации специалистов и широкий выбор оздоровительных процедур. Уверен, что преобразования на курорте прекрасно дополнят существующее портфолио наших услуг и станут еще одной точкой притяжения гостей из самых разных стран», — сказал Евлоев.

Для создания праздничной атмосферы на территории курорта будут организованы выступление творческих коллективов, выставка изделий мастеров декоративно-прикладного искусства, зимние состязания, конкурсы. Также все участники попробуют блюда национальной кухни, а в завершение планируется запустить салюты.