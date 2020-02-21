Журналисты Юга России представили на конкурс СМИ «Вместе в цифровое будущее» более 300 работ

Юбилейной трехсотой работой стала статья «Что в черном ящике?» журналиста из Северной Осетии Мадины Макоевой. Это рассказ о молодых ученых из Северо-Осетинского госуниверситета, работающих над запуском кластера, который будет интегрирован в структуру Объединенного института ядерных исследований и станет частью коллайдера NICA.

По словам Мадины Макоевой, участие в конкурсе — отличная возможность проверить свои профессиональные навыки и посмотреть, как это делают коллеги из разных регионов страны. «На конкурсной площадке, которую создал для представителей журналистского сообщества «Ростелеком», можно рассказывать читателям о перспективах развития общества, которых бы не было без стремительного развития средств связи. Цифровизация и повсеместное внедрение новых технологий заставляют журналистов все чаще обращаться к темам, так или иначе связанным с новыми возможностями. Я, к примеру, открыла для себя тему интернета вещей как очень перспективную и увлекательную. И даже если в своих публикациях мы не затрагиваем тему развития интернета в нашем регионе, понимаем, что без качественных услуг телеком-операторов невозможно говорить в целом о развитии образования или медицины. Все взаимосвязано и в итоге работает на улучшение качества жизни людей. Очень приятно, когда твой труд бывает отмечен коллегами. Это вдохновляет и мотивирует на поиск новых тем», — поделилась Мадина.

«Нас радует активная вовлеченность журналистов в тематику цифровизации. Мы видим прогресс и в качестве публикаций, и разнообразии тем. Меняется и сам конкурс: в этом году мы расширили количество номинаций. Новые технологии — темы зачастую не совсем простые для осмысления. И именно журналисты адаптируют их для массового понимания, помогают обществу более полно и эффективно интегрировать в повседневную жизнь», — отметил директор департамента внешних коммуникаций Макрорегионального филиала «Юг» ПАО «Ростелеком» Вячеслав Плеханов.

Напомним, победители регионального этапа конкурса в каждой из четырех основных и трех специальных номинаций попадут в финал федерального этапа. А лучшие из лучших, по версии экспертов телеком-рынка и медийного сообщества, поедут осенью этого года в Японию в штаб-квартиру компании NEC.