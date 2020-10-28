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Журналисты интернет — газеты «Ингушетия» стали победителями престижной премии «СМИротворец»

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Трое журналистов интернет — газеты «Ингушетия» стали победителями и призерами окружного этапа XII Всероссийского конкурса «СМИротворец-2020», войдя в число лучших в различных номинациях, сообщили в региональном министерстве по внешним связям, национальной политике, печати и информации.

«Издание победило в номинации «Интернет». Жюри высоко оценило статьи «Истинг» — как древнее искусство войлочного ковроделия» Лилии Харсиевой и «Зять не видится с тестем и тещей?» — Павла Цороева. Также в год 75-летия Великой Победы «СМИротворец» ввел специальную номинацию «Нация победителей». Второе место в данной номинации жюри отдало также интернет — газете «Ингушетия» за статью Бориса Гиреева «Маленькие истории большой войны», — сказал собеседник газеты «Ингушетия».

Также в номинации «Телевидение» третье место заняла Фатима Хашагульгова из ГТРК «Ингушетия»  за передачу «История жизни. Адам Хамчиев». 

Награждение победителей прошло в Магасе.

Отметим, что в этом году экспертный совет конкурса рассмотрел около 900 материалов из 87 СМИ Северо-Кавказского федерального округа. В числе членов жюри помимо представителей СКФО были руководители СМИ из Приволжского, Сибирского и Центрального федеральных округов. Обладатели первых мест войдут в шорт-лист федерального этапа конкурса «СМИротворец2020».

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