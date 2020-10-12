Журналисты и блогеры протестировали в горной Ингушетии обновленные внедорожники Nissan

«В высокогорной Ингушетии прошел тест-драйв «Nissan для СМИ», в рамках которого автомобильные блогеры и представители тематических телеканалов могли протестировать обновленные версии внедорожников Nissan, а также насладиться яркими пейзажами горной части региона», — сказал собеседник.

По его словам, также в рамках данного проекта 14 октября эти же автомобили будут тестировать уже представители автомобильной бизнес индустрии из Москвы, как каршеринги, такси и т. д.

«Сам тест-драйв будет проходить в формате квеста, где участники должны доехать до определенной локации и выполнить задание, указанное в специальных буклетах», — добавил собеседник.