Конкурс проводится с 2014 года. За эти годы в нём приняли участие более 15 тысяч информационных проектов из всех регионов нашей страны, сотни из них были удостоены денежных премий.

К участию в конкурсе приглашаются авторы циклов работ (не менее трех публикаций), направленных на освещение развития сельских территорий в рамках одной из номинаций; редакции СМИ и высших аграрных учебных заведений; представители новых медиа: блогеры, владельцы пабликов в социальных сетях и YouTube-каналов. Также уже по традиции третий год подряд могут принять участие фотохудожники со своими зарисовками на тему сельской жизни. Лучшие фотографии станут участниками масштабной фотовыставки.

Для проектов в 2020 году представлены следующие номинации:

— органическое сельское хозяйство (производство экологической и органической продукции в России);

— молодежные предпринимательские проекты;

— гражданские инициативы молодежи;

— молодой журналист;

— современные технологии в повседневной жизни сельского жителя («цифровая деревня», «цифровое село», «умное село», другие);

— уникальные сельские территории (агротуризм / сельский туризм);

— сохранение культурно-исторического и природного потенциала сельских территорий (преемственность, культурное наследие, семейные традиции и другое);

— блог о сельской жизни: сельские будни, актуальные проблемы села, популяризация сельского образа жизни;

— региональные бренды сельских территорий, в том числе специализирующихся на сельском туризме;

— развитие сельских территорий (решение инфраструктурных, социальных вопросов, комфортная сельская среда);

— фермерство и кооперация (истории успеха, опыт и практика развития фермерства и кооперации при поддержке государства).

Торжественная церемония награждения победителей и призеров конкурса состоится на 22-й Всероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень — 2020», которая пройдет в октябре.

Прием конкурсных работ осуществляется до 11 сентября 2020 г.

Регистрация на сайте уже открыта.

Документы на участие и проекты направлять по электронной почте: agrosmi2020@yandex.ru.

Консультации по вопросам участия по номеру 8-800-775-00-84 (звонок по России бесплатно).