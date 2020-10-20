Журналист Матиев призвал жюри конкурса «Проба пера» не слишком строго оценивать работы участников на родном языке
В рамках первого республиканского конкурса «Проба пера» для начинающих журналистов на официальной страничке @proba_pera_ing состоялся прямой эфир с писателем, журналистом и общественным деятелем Ингушетии Ильясом Матиевым.
Он призвал членов жюри, которые будут проверять работы, написанные на ингушском языке, «не быть слишком строгими и оценивать не грамматику, а больше смысл текста».
«Матиев поделился со зрителями своим опытом написания статей, предложил участникам конкурса, которые готовят работы на ингушском языке, авторов и названия словарей, которые, по его мнению, будут для них полезны», — рассказала «Ингушетии» член оргкомитета конкурса Индира Манкиева.
По ее словам, журналист отметил, что если конкурсант решил написать статью на ингушском языке, то сразу легче написать на родном не прибегая к практике «вначале напишу на русском, а потом переведу», чтобы не усложнять себе задачу.
Манкиева также напомнила, что в рамках конкурса для начинающих журналистов «Проба пера» на официальной страничке запущен цикл прямых эфиров с известными журналистами, спортсменами, врачами и культурными деятелями. Цель виртуальных встреч — знакомство участников конкурса с известными личностями, которые внесли весомый вклад в развитие той или иной сферы и прославили Ингушетию на российской и мировой арене.
Отметим, что продолжается прием заявок на конкурс «Проба пера 2020», принять в нем участие могут молодые люди в возрасте до 35 лет, независимо от национальности, религиозной принадлежности и имеющегося опыта в журналистике.
Работы могут быть подготовлены в формате публикации, телевизионной и радиопередачи. По результатам конкурса авторы лучших работ получат ценные призы и будут приглашены на творческий семинар, который проведут известные российские журналисты и эксперты в области СМИ.
Инициатором конкурса является Министерство по внешним связям, национальной политике, печати и информации Ингушетии при поддержке Фонда национального развития республики и Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования.