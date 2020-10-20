Журналист Матиев призвал жюри конкурса «Проба пера» не слишком строго оценивать работы участников на родном языке

Он призвал членов жюри, которые будут проверять работы, написанные на ингушском языке, «не быть слишком строгими и оценивать не грамматику, а больше смысл текста».

«Матиев поделился со зрителями своим опытом написания статей, предложил участникам конкурса, которые готовят работы на ингушском языке, авторов и названия словарей, которые, по его мнению, будут для них полезны», — рассказала «Ингушетии» член оргкомитета конкурса Индира Манкиева.

По ее словам, журналист отметил, что если конкурсант решил написать статью на ингушском языке, то сразу легче написать на родном не прибегая к практике «вначале напишу на русском, а потом переведу», чтобы не усложнять себе задачу.

Манкиева также напомнила, что в рамках конкурса для начинающих журналистов «Проба пера» на официальной страничке запущен цикл прямых эфиров с известными журналистами, спортсменами, врачами и культурными деятелями. Цель виртуальных встреч — знакомство участников конкурса с известными личностями, которые внесли весомый вклад в развитие той или иной сферы и прославили Ингушетию на российской и мировой арене.

Отметим, что продолжается прием заявок на конкурс «Проба пера 2020», принять в нем участие могут молодые люди в возрасте до 35 лет, независимо от национальности, религиозной принадлежности и имеющегося опыта в журналистике.

Работы могут быть подготовлены в формате публикации, телевизионной и радиопередачи. По результатам конкурса авторы лучших работ получат ценные призы и будут приглашены на творческий семинар, который проведут известные российские журналисты и эксперты в области СМИ.

Инициатором конкурса является Министерство по внешним связям, национальной политике, печати и информации Ингушетии при поддержке Фонда национального развития республики и Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования.