Следком

Жителю Ингушетии предъявлено обвинение в совершении убийства и незаконного оборота оружия

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58-летнему жителю Ингушетии предъявлено обвинение в совершении убийства и незаконного оборота оружия, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

Как сообщалось ранее, 16 ноября 2020 года на улице Комсомольской города Сунжа, неустановленным лицом из имевшегося при себе огнестрельного оружия произведены выстрелы в 37-летнего местного жителя, который скончался от полученных ранений при доставлении в лечебное учреждение. По данному факту следователем было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК России — «убийство».

В результате проведенных совместных мероприятий следователями следственного управления СКР по региону и ЦПЭ МВД Ингушетии установлен и задержан 58-летний житель республики, которому предъявлено обвинение в совершении убийства и незаконного оборота оружия. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

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