Жителям Сунжи отключили газ на время ликвидации утечки на наружных сетях

Ремонтная бригада газовой службы республики устраняет подземную утечку газа на сетях газораспределения на пересечении улиц Калинина и Первомайская. Специалисты планируют выполнить врезку в существующие сети, в дальнейшем ввести в эксплуатацию вновь построенный в городе полиэтиленовый газопровод.

Подачу газа в Сунже специалисты предполагают возобновить сегодня до 18:00.

Потребителей в целях безопасности просят отключить газовые приборы до соответствующего сообщения.