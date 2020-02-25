Жителям Сунжи отключили газ на время ликвидации утечки на наружных сетях
В городе Сунжа с 9 утра приостановлено газоснабжение в связи с необходимостью провести аварийно-восстановительные работы. Об этом сообщил газете «Ингушетия» представитель акционерного общества «Газпром газораспределение Назрань».
Ремонтная бригада газовой службы республики устраняет подземную утечку газа на сетях газораспределения на пересечении улиц Калинина и Первомайская. Специалисты планируют выполнить врезку в существующие сети, в дальнейшем ввести в эксплуатацию вновь построенный в городе полиэтиленовый газопровод.
Подачу газа в Сунже специалисты предполагают возобновить сегодня до 18:00.
Потребителей в целях безопасности просят отключить газовые приборы до соответствующего сообщения.