Жителям ряда сел Малгобекского района Ингушетии отключили воду из-за порыва ветхой трубы

«На линии магистрального водопровода «Кантышево - Малгобек» по причине ветхости произошёл порыв трубы. В связи с этим отключена подача питьевой воды во втором микрорайоне Малгобека, в селах Сагопши, Верхние Ачалуки, Средние Ачалуки, Нижние Ачалуки, Аки-Юрт, Зязиков-Юрт, Пседах, Инарки», — уточнил собеседник издания.

Он отметил, что сейчас на месте аварии работают бригады «Ингушрегионводоканала». Руководство предприятия держит ситуацию на контроле.

Водоснабжение планируется восстановить вечером.