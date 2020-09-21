Жителям ряда сел Малгобекского района Ингушетии отключили воду из-за порыва ветхой трубы
Жители Малгобекского района останутся без питьевой воды на время ликвидации аварии на центральном водопроводе, сообщил газете «Ингушетия» представитель ГУП «Ингушрегионводоканал».
«На линии магистрального водопровода «Кантышево - Малгобек» по причине ветхости произошёл порыв трубы. В связи с этим отключена подача питьевой воды во втором микрорайоне Малгобека, в селах Сагопши, Верхние Ачалуки, Средние Ачалуки, Нижние Ачалуки, Аки-Юрт, Зязиков-Юрт, Пседах, Инарки», — уточнил собеседник издания.
Он отметил, что сейчас на месте аварии работают бригады «Ингушрегионводоканала». Руководство предприятия держит ситуацию на контроле.
Водоснабжение планируется восстановить вечером.