Жителям России разрешат выбрать любую национальность при переписи населения

По его словам, это объясняется 26-й статьей Конституции, запрещающей принуждать граждан определять свою национальность. «Как он себя назовет, так и должно записываться в анкетах», — подчеркнул депутат.

Он добавил, что, помимо россиян, опросят иностранных граждан, которые проживают в России на постоянной или временной основе. Кроме того, отметил Гильмутдинов, содержание переписных листов переведут на десять языков, включая английский, китайский и татарский, чтобы человек мог ответить на том языке, который ему «комфортнее».

Перепись населения состоится осенью. Формальные сроки всероссийской переписи населения — с 1 по 31 октября 2020 года.