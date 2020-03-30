Коронавирус

Жителям Назрани грозит штраф до 500 тыс. рублей за массовые собрания и свадьбы

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За массовые собрания и свадьбы в период карантина назрановцам грозит штраф до 500 тыс. руб. Об этом заявил мэр Назрани Урусхан Евлоев.

«Видимо, угроза заразиться или, хуже того, быть тем, кто заразит многих, — это не так страшно и опасно для местных жителей. Будем надеяться, что штрафы до 500 тысяч рублей отрезвят наших граждан! Мы мониторим, ездим, проверяем, и если вам кажется, что можно остаться незамеченными — это не так. Мы закроем абсолютно все, что указано в распоряжении.
Штрафы будут приходить к каждому, кто не соблюдает требования»,- написал мэр города в своем «Инстаграм».

Урусхан Евлоев дал распоряжение приостановить деятельность всех кафе, ресторанов, салонов красоты, спортивных залов, игровых компьютерных клубов, детских развлекательных центров, объектов розничной торговли (кроме аптек и магазинов, где продаются продукты и товары первой необходимости) и т. д.

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