Жителям Карабулака отключат воду на время ликвидации аварий на трубопроводе

«В связи с необходимостью проведения экстренных работ по ликвидации аварийных ситуаций на водопроводных линиях, из-за угрозы подтопления подвальных помещений ряда домовладений, в среду в Карабулаке прекращается подача воды», — отметили в мэрии.

Ликвидировать аварии и возобновить водоснабжение власти планируют до 20:00.