Жителям Карабулака отключат воду на время ликвидации аварий на трубопроводе
В Карабулаке на целый день прекратят водоснабжение из-за угрозы подтопления подвалов домов, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе местной администрации.
«В связи с необходимостью проведения экстренных работ по ликвидации аварийных ситуаций на водопроводных линиях, из-за угрозы подтопления подвальных помещений ряда домовладений, в среду в Карабулаке прекращается подача воды», — отметили в мэрии.
Ликвидировать аварии и возобновить водоснабжение власти планируют до 20:00.