Жителям Карабулака отключат воду на время ликвидации аварий на трубопроводе

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В Карабулаке на целый день прекратят водоснабжение из-за угрозы подтопления подвалов домов, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе местной администрации.

«В связи с необходимостью проведения экстренных работ по ликвидации аварийных ситуаций на водопроводных линиях, из-за угрозы подтопления подвальных помещений ряда домовладений, в среду в Карабулаке прекращается подача воды», — отметили в мэрии.

Ликвидировать аварии и возобновить водоснабжение власти планируют до 20:00.

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