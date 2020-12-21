Жителям Ингушетии предложили проголосовать за главное дерево года

Всероссийская программа «Деревья — памятники живой природы» учреждена комитетами Совета Федерации Федерального собрания РФ в 2010 году.

Цель программы — поиск и сохранение уникальных старовозрастных деревьев, представляющих собой природную, культурную и историческую ценность для России, придание им статуса охраняемых государством природных объектов, формирование единого Национального реестра старовозрастных деревьев страны, экологическое и патриотическое воспитание подрастающего поколения.

Платан, более известный как чинара, растет практически во всех регионах Северного Кавказа, в том числе и в Ингушетии.

Более подробная информация о международном конкурсе, а также инструкция по правилам голосования будут размещены на сайте.