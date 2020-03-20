Новости Ингушетии

30 марта

МегаФон поддержит абонентов, которые вынуждены остаться дома
В Ингушетии авиарейсы сократят до одного в сутки из-за короновируса
Профилактика
Жителя Ингушетии заподозрили в заражении коронавирусом
Резонанс
В Ингушетии закрыли медресе и отменили пятничную молитву в связи с пандемией коронавируса
Профилактика
В лесах Ингушетии создали минерализованные полосы для борьбы с пожарами
Пожароопасность
Лабораторное тестирование на COVID-19 проводит Центр гигиены и эпидемиологии в Ингушетии
Коронавирус
На территории Назрановского района размещены растяжки с фотографиями героев Великой Отечественной войны
Память
В Карабулаке демонтируют незаконно установленные ларьки
Жителям Назрани грозит штраф до 500 тыс. рублей за массовые собрания и свадьбы
Коронавирус
В Ингушетии сократят авиарейсы в республику из-за пандемии коронавируса
Профилактика

29 марта

28 марта

27 марта

Верховный суд республики ликвидировал совет тейпов ингушского народа по иску управления Минюста
Суд
Особенная ответственность лежит на нас в деле обеспечения жильем семей погибших сотрудников — Коробкин
МВД
Раскрываемость преступлений в Ингушетии в 2019 году повысилась на 7%
МВД
Помощь жителям Москвы в период пандемии коронавируса окажут волонтеры-медики из Ингушетии
Волонтеры
Более чем на 20% уменьшилось число убийств в Ингушетии в минувшем году
МВД
Правоохранителями Ингушетии в 2019 году принято и отработано почти 19,5 тыс. заявлений граждан
МВД
Дело об уклонении от уплаты налогов на 36 млн руб. расследуют в Ингушетии
Герман Греф обратился с письмом к клиентам банка
Правоохранителями Ингушетии проводится проверка по факту автоаварий с тремя пострадавшими
ДТП
Сети «Ростелекома» на Юге успешно справляются с нагрузкой
Министр культуры Ингушетии поздравил работников театра с профессиональным праздником
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