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Жителя Ингушетии заподозрили в заражении коронавирусом

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Зарема Льянова

В Ингушетии изолировали местного жителя, вернувшегося из Москвы, в отдельный бокс, в связи с подозрением на наличие заболевания.

«По поводу положительного теста у пациента, которого мы вчера изолировали в боксе в больнице, могу сказать следующее: молодой человек приехал из Москвы, у него были ярко выраженные признаки острой респираторной вирусной инфекции. Поэтому в соответствии с инструкцией врачи изолировали его, взяли у него пробы, первая и вторая пробы оказались положительными», — сказала глава ведомства.

Она подчеркнула, что это еще не подтверждает, что мужчина болен коронавирусом.

Речь идет лишь о тест-пробах, которые дали положительную реакцию.

«Пробы отправляются в Москву. И в течение двух-трех дней мы точно узнаем, есть ли у этого человека заболевание Covid-19 или нет», — пояснила министр.

Льянова обратилась к жителям республики с просьбой соблюдать спокойствие, рекомендации медиков и требования властей.

 

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