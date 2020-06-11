Жителя Ингушетии уличили в участии в боевых действиях на стороне террористов в Сирии

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Возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего жителя республики по подозрению в участии в террористической организации, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе СУ СКР по региону.

«Житель республики подозревается в совершении преступлений по ст. 205.3 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности) и ч. 2 ст. 208 УК РФ (участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом)», — сказал собеседник издания.

По данным следствия, с сентября 2015 года подозреваемый, находясь на территории Сирии, принимает участие в антиправительственном вооруженном формировании, имеет огнестрельное оружие, боеприпасы и ведет боевые действия против правительственной армии этой страны.

Кроме того, в 2015 году, действуя умышленно и осознавая общественную опасность своих действий, добровольно приобрел знания, практические умения и навыки в ходе занятий по физической и психологической подготовке. Мужчина обучился правилам обращения с оружием и взрывными устройствами в лагере по подготовке боевиков в Сирии.

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