Жителя Ингушетии уличили в участии в боевых действиях на стороне террористов в Сирии

«Житель республики подозревается в совершении преступлений по ст. 205.3 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности) и ч. 2 ст. 208 УК РФ (участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом)», — сказал собеседник издания.

По данным следствия, с сентября 2015 года подозреваемый, находясь на территории Сирии, принимает участие в антиправительственном вооруженном формировании, имеет огнестрельное оружие, боеприпасы и ведет боевые действия против правительственной армии этой страны.

Кроме того, в 2015 году, действуя умышленно и осознавая общественную опасность своих действий, добровольно приобрел знания, практические умения и навыки в ходе занятий по физической и психологической подготовке. Мужчина обучился правилам обращения с оружием и взрывными устройствами в лагере по подготовке боевиков в Сирии.