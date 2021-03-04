Жителя Ингушетии приговорили к 3,5 годам колонии за хранение «метилэфедрона»

Отмечается, что прокуратурой города Назрани поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК России.

Судом установлено, что злоумышленник, 28 сентября 2020 года в Назрани был задержан сотрудниками полиции в состоянии наркотического опьянения. В ходе его личного досмотра было обнаружено и изъято средство «метилэфедрон» массой 1, 430 грамма, которое он хранил для личного употребления.

Принимая во внимания все обстоятельства дела, в соответствии с позицией государственного обвинителя, приговором Магасского районного суда подсудимый признан виновным в инкриминируемом деянии и ему назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.