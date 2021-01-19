Жителя Ингушетии осудили на 11 лет за убийство мужчины в ходе ссоры два года назад

«Установлено, что мужчина 3 декабря 2018 года на окраине сельского поселения Сагопши Малгобекского района в ходе ссоры из незаконно хранящегося у него пистолета Макарова произвел шесть выстрелов в своего знакомого — жителя Екатеринбурга. От полученных ранений потерпевший скончался на месте», — сказал сотрудник пресс-службы.

По его данным, после убийства стрелок скрылся с места преступления.

Вскоре злоумышленник покинул республику и на автомобиле уехал в Москву. В середине декабря того же года его задержали полицейские, которые изъяли у него упомянутый пистолет, а также обнаружили наркотическое средство — производное N-метилэфедрон, массой 1,95 грамм.

Он обвинялся по ч.1 ст.105 УК (убийство), ч. 2 ст. 222 (незаконное хранение без цели сбыта наркотического средства в крупном размере) и ч. 1 ст. 222 УК России (незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему).

Убийцу приговорили к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.