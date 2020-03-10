Жителя Ингушетии оштрафовали за разжигание межнациональной розни

«Согласно заключению эксперта, в размещенных информационных материалах пользователем социальной сети «Вконтакте» имеются лингвистические признаки возбуждения ненависти либо вражды в отношении группы лиц, выделенной по признакам национальности», — сказал собеседник газеты.

По его словам, решением Назрановского районного суда уроженец Ингушетии признан виновным в совершении административного правонарушения предусмотренным статьей 20.3.1 КоАП России — «возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».