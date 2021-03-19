Жителя Ингушетии обязали вернуть похищенные из фонда соцстраха 1,1 млн руб.

«Установлено, что гендиректор двух обществ с ограниченной ответственностью в 2019 г. вносил в отчеты ложные сведения о якобы наступлении страховых случаев. В результате из регионального отделения Фонда социального страхования на банковские счета коммерческих организаций было перечислено более 1,1 млн рублей, которые мужчина использовал по своему усмотрению», — сказал собеседник издания.

По его словам, на него завели дело по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат в особо крупном размере).

Мужчине назначено наказание в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд удовлетворил иск прокуратуры о взыскании с осужденного похищенных денег.