Мошенничество

Жителя Ингушетии обязали вернуть похищенные из фонда соцстраха 1,1 млн руб.

0

Вынесен обвинительный приговор местному жителю по уголовному делу о крупном мошенничестве при получении соцвыплат, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Установлено, что гендиректор двух обществ с ограниченной ответственностью в 2019 г. вносил в отчеты ложные сведения о якобы наступлении страховых случаев. В результате из регионального отделения Фонда социального страхования на банковские счета коммерческих организаций было перечислено более 1,1 млн рублей, которые мужчина использовал по своему усмотрению», — сказал собеседник издания.

По его словам, на него завели дело по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат в особо крупном размере).

Мужчине назначено наказание в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд удовлетворил иск прокуратуры о взыскании с осужденного похищенных денег.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии расследуют дело о приемке невыполненных работ при возведении пожарной части
В Назрани состоялась презентация третьего издания книги «Россия — Ингушетия. Вместе сквозь века»
В Сунже определились победители муниципального тура всероссийского конкурса «Живая классика»
Представители Ингушетии приняли участие в «Крымской весне»
Сотрудники СУ СКР по Ингушетии провели лекционное занятие в ГКК на тему противодействия угрозам здоровью и жизни
В Национальной библиотеке Ингушетии чествовали ученого-кавказоведа Нурдина Кодзоева
В Ингушетии завершено строительство школы по нацпроекту «Образование»
Постпред Ингушетии в Москве обсудил вопросы сотрудничества с руководителем ИРО Российского союза ветеранов
Ингушская команда примет участие в первом молодежном туристическом форуме HackGround
Полузащитник Зелимхан Бакаев отличился в очередном матче московского «Спартака»
Руководитель КДЦ Малгобекского района представлена на виртуальной Доске почета тружеников России

Главное

Яндекс.Метрика

 