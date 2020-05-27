Жителя Ингушетии обвиняют в незаконной охоте на дагестанского тура в горах республики
Уголовное дело в отношении 47-летнего жителя Джейрахского района о незаконной охоте на редких животных дошло до суда, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе региональной прокуратуры.
«По версии следствия, мужчина 17 ноября 2019 года прибыл в ущелье Амал-Чодж в местечке Шоан Джейрахского района для выслеживания особей дагестанского тура. Обнаружив их стадо, при отсутствии разрешения, он из охотничьего карабина «Сайга МЗ» застрелил трех особей», — отметили в ведомстве.
По его словам, в тот же день туши убитых животных были обнаружены полицейскими в багажном отсеке его автомобиля.
В результате незаконных действий министерству природных ресурсов региона нанесен ущерб в размере 180 тыс. рублей.
Мужчине вменяют ч. 2 ст. 258 УК России (незаконная охота, с причинением особо крупного ущерба).
Дело прокуратура направила в Джейрахский районный суд республики для рассмотрения по существу.