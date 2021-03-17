Убийство

Жителя Ингушетии обвинили в убийстве двух человек 19-летней давности

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Сотрудники правоохранительных органов задержали местного жителя, подозреваемого в двойном убийстве 19 лет назад в Малгобекском районе, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе регионального главка СКР.

«По данным следствия, 27 августа 2002 года он в сельском поселении Пседах из автоматического оружия калибра 5.45 мм расстрелял двух местных жителей — отца и сына. В результате один из потерпевших скончался на месте, а второй — в больнице», — сказал представитель главка.

По его информации, с 2002 года предварительное следствие по этому делу было приостановлено за розыском подозреваемого.

В ходе работы группы по расследованию преступлений прошлых лет установлено, что подозреваемый под другими установочными данными длительное время проживал в одном из регионов страны.

По прибытии в Ингушетию следователи и полицейские задержали подозреваемого мужчину.

Ему предъявлено обвинение по п. «а» ч.2 ст.105 (убийство двух или более лиц) и ч.1 ст.222 УК России (незаконное хранение или ношение оружия). Следствие ходатайствует перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

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