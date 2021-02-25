Прокуратура

Жителя Ингушетии будут судить за смертельное ДТП

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Утверждено обвинительное заключение в отношении жителя Сунженского района Ингушетии. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК России — «нарушение лицом, управляющим автомобилем ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека», сообщает пресс-службы прокуратуры республики.

По версии следствия, мужчина в декабре прошлого года, управляя автомобилем марки «ВАЗ 21140», передвигаясь по федеральной автодороге «Алкун - Таргим - Чми» на территории сельского поселения Галашки, не справившись с рулевым управлением, допустил наезд на находившуюся на обочине встречной полосы для движения 29-летнюю местную жительницу.

В результате данного ДТП женщина получила тяжкие телесные повреждения, от которых скончалась на месте.

Уголовное дело прокурором направлено в Сунженский районный суд для рассмотрения по существу.

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