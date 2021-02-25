Жителя Ингушетии будут судить за смертельное ДТП

По версии следствия, мужчина в декабре прошлого года, управляя автомобилем марки «ВАЗ 21140», передвигаясь по федеральной автодороге «Алкун - Таргим - Чми» на территории сельского поселения Галашки, не справившись с рулевым управлением, допустил наезд на находившуюся на обочине встречной полосы для движения 29-летнюю местную жительницу.

В результате данного ДТП женщина получила тяжкие телесные повреждения, от которых скончалась на месте.

Уголовное дело прокурором направлено в Сунженский районный суд для рассмотрения по существу.