Жителя Ингушетии будут судить за сбыт сильнодействующего вещества «Тропикамид»
Прокуратурой Ингушетии утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 32-летнего местного жителя. Он обвиняется в незаконном обороте сильнодействующих веществ в целях сбыта.
По версии следствия, мужчина, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, с целью незаконного обогащения, незаконно приобретал для дальнейшего сбыта на территории республики «Тропикамид».
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в сентябре 2020 года он сбыл «условному покупателю» за 3000 рублей сильнодействующее вещество массой 20,13 гр. В октябре того же года за 4200 рублей также сбыл «Тропикамид» массой 20 гр.
В ноябре прошлого года, при попытке в очередной раз сбыть сильнодействующее вещество, мужчина был задержан правоохранителями республики.
Уголовное дело прокурором направлено в Магасский районный суд для рассмотрения по существу.