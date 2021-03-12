Жителя Ингушетии будут судить за сбыт сильнодействующего вещества «Тропикамид»

По версии следствия, мужчина, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, с целью незаконного обогащения, незаконно приобретал для дальнейшего сбыта на территории республики «Тропикамид».

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в сентябре 2020 года он сбыл «условному покупателю» за 3000 рублей сильнодействующее вещество массой 20,13 гр. В октябре того же года за 4200 рублей также сбыл «Тропикамид» массой 20 гр.

В ноябре прошлого года, при попытке в очередной раз сбыть сильнодействующее вещество, мужчина был задержан правоохранителями республики.

Уголовное дело прокурором направлено в Магасский районный суд для рассмотрения по существу.