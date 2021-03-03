Жителя Ингушетии будут судить за применение насилия в отношении сотрудника полиции

Отмечается, что 7 сентября 2020 года во время несения службы по надзору за дорожным движением на стационарном посту, расположенном на перекрестке автомобильных дорог сообщением «Назрань - Малгобек - Вознесенская - Грозный», сотрудником полиции остановлен автомобиль марки «Тайота Камри» под управлением 42-летнего жителя республики.

Вышедших из указанного автомобиля в масках с прорезями для глаз и вооруженных огнестрельным оружием водителя и двух его пассажиров сотрудники полиции обезвредили и задержали.

В это время обвиняемый, с целью воспрепятствования законной деятельности сотрудников полиции, направил имевшийся при себе травматический пистолет на одного из полицейских, а затем нанес ему удары кулаком в область груди, чем применил насилие в отношении представителя власти, находившегося при исполнении служебных обязанностей.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, говорится в релизе.