Следком

Жителя Ингушетии будут судить за применение насилия в отношении сотрудника полиции

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Окончено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего жителя Ингушетии. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК России (применение насилия не опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей), сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.

Отмечается, что 7 сентября 2020 года во время несения службы по надзору за дорожным движением на стационарном посту, расположенном на перекрестке автомобильных дорог сообщением «Назрань - Малгобек - Вознесенская - Грозный», сотрудником полиции остановлен автомобиль марки «Тайота Камри» под управлением 42-летнего жителя республики.

Вышедших из указанного автомобиля в масках с прорезями для глаз и вооруженных огнестрельным оружием водителя и двух его пассажиров сотрудники полиции обезвредили и задержали.

В это время обвиняемый, с целью воспрепятствования законной деятельности сотрудников полиции, направил имевшийся при себе травматический пистолет на одного из полицейских, а затем нанес ему удары кулаком в область груди, чем применил насилие в отношении представителя власти, находившегося при исполнении служебных обязанностей.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, говорится в релизе.

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