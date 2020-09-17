Жителя Ингушетии будут судить за применение насилия в отношении полицейского
Окончено расследование уголовного дела в отношении 22-летнего жителя Ингушетии. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.318 УК России — «применение насилия, опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей», сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.
По данным следствия, в марте 2020 года сотрудниками правоохранительных органов республики было осуществлено преследование автомобиля марки «Hyundai Solaris», с целью задержания мужчины, совершившего преступление. В ходе преследования данный автомобиль заехал на территорию домовладения, расположенного в сельском поселении Экажево Назрановского района, где они предприняли попытку задержать злоумышленника. Однако находившиеся на территории домовладения лица, воспрепятствовали правомерным действиям сотрудников полиции путем применения в отношении них физического насилия.
При этом, обвиняемый нанес одному из сотрудников полиции удары руками и ногами, тела, причинив ему телесные повреждения.
По ходатайству следствия в отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу, говорится в релизе.