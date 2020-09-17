Следком

Жителя Ингушетии будут судить за применение насилия в отношении полицейского

0

Окончено расследование уголовного дела в отношении 22-летнего жителя Ингушетии. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.318 УК России — «применение насилия, опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей», сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.

По данным следствия, в марте 2020 года сотрудниками правоохранительных органов республики было осуществлено преследование автомобиля марки «Hyundai Solaris», с целью задержания мужчины, совершившего преступление. В ходе преследования данный автомобиль заехал на территорию домовладения, расположенного в сельском поселении Экажево Назрановского района, где они предприняли попытку задержать злоумышленника. Однако находившиеся на территории домовладения лица, воспрепятствовали правомерным действиям сотрудников полиции путем применения в отношении них физического насилия.

При этом, обвиняемый нанес одному из сотрудников полиции удары руками и ногами, тела, причинив ему телесные повреждения.

По ходатайству следствия в отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу, говорится в релизе.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии определились лидеры по реализации проекта благоустройства парков и улиц
Комитет по туризму Ингушетии проводит массовый забег в высокогорной части республики
Число заболевших Covid-19 в Ингушетии за весь период превысило 5 тыс. человек
Индекс промышленного производства в Ингушетии за 8 месяцев текущего года вырос на 15,5%
На курорте «Армхи» снова будет проведена выставка-ярмарка «Войлок — в каждый дом!»
Именитые ингушские борцы классического стиля готовы пройти отобор на Кубок России
Ингушетия в тройке самых «трезвых» регионов России
Жители сельского поселения Плиево присоединились к общероссийской акции «Вода России»
Предпринимателя отправили на принудительные работы за незаконную поставку лекарств в медучреждения Ингушетии
В сельском поселении Пседах прошла профилактическая беседа для школьников «Пристрастие, которое мстит»
Через полгода экзамены на водительские права будут сдавать по новым правилам

Главное

Яндекс.Метрика

 