Жителя Ингушетии будут судить за применение насилия в отношении полицейского

По данным следствия, в марте 2020 года сотрудниками правоохранительных органов республики было осуществлено преследование автомобиля марки «Hyundai Solaris», с целью задержания мужчины, совершившего преступление. В ходе преследования данный автомобиль заехал на территорию домовладения, расположенного в сельском поселении Экажево Назрановского района, где они предприняли попытку задержать злоумышленника. Однако находившиеся на территории домовладения лица, воспрепятствовали правомерным действиям сотрудников полиции путем применения в отношении них физического насилия.

При этом, обвиняемый нанес одному из сотрудников полиции удары руками и ногами, тела, причинив ему телесные повреждения.

По ходатайству следствия в отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу, говорится в релизе.