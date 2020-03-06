Соцсети

Жительницу Ингушетии осудили за публикацию в соцсетях экстремистских материалов

0

Правоохранителями Ингушетии установлена местная жительница, которая на своей личной странице в социальной сети «ВКонтакте» разместила экстремистские материалы. Женщина решением суда признана виновной, ей назначено наказание в виде штрафа, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Пограничного управления региона.

«Согласно материалам дела об административном правонарушении, жительница Ингушетии разместила в открытом доступе электронный вариант книги «Отведение сомнений» автора Мухаммада ибн Сулейман ат-Тамими, которая внесена в федеральный список экстремистских материалов за № 1217», — сказал собеседник.

По его словам, решением Магасского районного суда женщина признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.29 КоАП России — «производство и распространение экстремистских материалов». Ей назначено наказание в виде административного штрафа.

Отметим, что согласно статье 13 Федерального закона от 15.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» на территории России запрещается распространение экстремистских материалов, а также их производство или хранение в целях распространения.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Будущие филологи ИнгГУ обсудили роман Мусы Хадзиева «Лайсат»
Авиакомпания «Победа» вводит услугу возврата билетов на все рейсы
В Назрани состоится концерт, посвященный Международному женскому дню
В Джейрахском районе прошел фестиваль военно-спортивных игр «Патриот» среди школьников
Власти Назрани готовятся к Общероссийскому голосованию по поправкам к Конституции
В Сунженском районе Ингушетии собираются открыть лесной питомник
Ингушский дзюдоист Аслан Камурзоев стал призером Кубка Европы в Анталии
Русский драмтеатр Ингушетии приглашает на спектакль «Из тьмы веков»
Гендиректор двух фирм в Ингушетии подозревается в мошенничестве
Мать и трое детей отравились в Ингушетии угарным газом
Осужденный по делу об избиении полицейских на протестах в Ингушетии Кациев выйдет на свободу до конца  марта

Главное

Яндекс.Метрика

 