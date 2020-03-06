Жительницу Ингушетии осудили за публикацию в соцсетях экстремистских материалов

«Согласно материалам дела об административном правонарушении, жительница Ингушетии разместила в открытом доступе электронный вариант книги «Отведение сомнений» автора Мухаммада ибн Сулейман ат-Тамими, которая внесена в федеральный список экстремистских материалов за № 1217», — сказал собеседник.

По его словам, решением Магасского районного суда женщина признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.29 КоАП России — «производство и распространение экстремистских материалов». Ей назначено наказание в виде административного штрафа.

Отметим, что согласно статье 13 Федерального закона от 15.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» на территории России запрещается распространение экстремистских материалов, а также их производство или хранение в целях распространения.