Жительницу Ингушетии будут судить за смертельный удар кухонным ножом

По данным следствия, 21 марта 2020 года рано утром обвиняемая, находясь в помещении кафе-сауны города Назрани, в ходе ссоры переросшей в драку, нанесла удар кухонным ножом ранее незнакомому ей мужчине, который от полученного ранения через несколько дней скончался в больнице.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, говорится в релизе.