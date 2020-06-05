Следком

Жительницу Ингушетии будут судить за смертельный удар кухонным ножом

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Окончено расследование уголовного дела в отношении 41-летней жительницы Ингушетии. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК России — «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.

По данным следствия, 21 марта 2020 года рано утром обвиняемая, находясь в помещении кафе-сауны города Назрани, в ходе ссоры переросшей в драку, нанесла удар кухонным ножом ранее незнакомому ей мужчине, который от полученного ранения через несколько дней скончался в больнице.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, говорится в релизе.

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