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Жительница Стокгольма передала в дар ингушскому музею антиквариат советской эпохи

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Жительница шведского Стокгольма Фариза Бекмурзиева (Полонкоева) в рамках акции «Сохраним свою историю» передала в дар Государственному музею изобразительных искусств Ингушетии новые экспонаты, сообщает пресс-служба учреждения.

Фариза Камбулатовна прислала в музей целый набор антиквариата советской эпохи. Это две чайные пары Ленинградского фарфорового завода имени Ломоносова, мягкая кукла-грелка на чайник, резиновая кукла периода Олимпиады 1980 года, подстаканники с оригинальными стаканами, фарфоровая ваза производства ГДР, винтажный медный кувшин шведского производства, а также антикварные французские весы начала прошлого века.

«Мы всегда знали, что у нашего музея есть добрые друзья, вне зависимости от того, как далеко они от нас находятся. Выражаем благодарность Фаризе Камбулатовне за её вклад в пополнение музейных фондов», — отметили работники музея.

Напомним, в Ингушетии продолжается акция музея изобразительных искусств «Сохраним свою историю», в ходе которой производится сбор у населения старинных предметов быта ингушей, которые впоследствии будут использованы для создания новой экспозиции.

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