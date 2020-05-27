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Жительница соседней республики реализовывала в Ингушетии контрафактный алкоголь

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72 бутылки контрафактного алкоголя изъяли полицейские Ингушетии у 21-летней жительницы Чечни в кафе, расположенном близ ФАД «Кавказ» в районе сельского поселения Гази-Юрт Назрановского района республики.

Как сообщает пресс-служба МВД по региону, правоохранители усматривают в действиях гражданки признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК России — «производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Также в отношении нее составлены материалы по факту совершения ряда административных проступков, в том числе за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии).

Комментарии 1

ААА 28 мая, 2020 - 15:47
Какой подвиг

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