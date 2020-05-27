Жительница соседней республики реализовывала в Ингушетии контрафактный алкоголь

Как сообщает пресс-служба МВД по региону, правоохранители усматривают в действиях гражданки признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК России — «производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Также в отношении нее составлены материалы по факту совершения ряда административных проступков, в том числе за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии).