Жительница Северной Осетии подозревается в мошенничестве на сумму около 3 млн рублей — МВД Ингушетии
Сотрудниками управления по экономической безопасности и противодействию коррупции МВД Ингушетии в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что генеральный директор двух фирм — 25-летняя жительница Моздокского района Северной Осетии, проживающая в городе Назрани, в 2018 году представила в региональное отделение ФСС по республике документы на возмещение расходов по социальному страхованию, на общую сумму более 2 млн 700 тысяч рублей.
Указанные денежные средства были зачислены на расчетные счета ООО «Жилстрой» и «Калипсо» и получены их генеральным директором. При этом по данным УФНС России по Ингушетии, уплата страховых взносов указанными фирмами не производилась, работники за организациями не числятся, в налоговых органах региона отсутствуют сведения о доходах на физических лиц по форме 2-НДФЛ.
В действиях предприимчивой гражданки усматриваются признаки преступлений, предусмотренных частей 3 и 4 ст. 159 УК России (мошенничество), сообщает пресс-служба МВД по республике.