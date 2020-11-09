Указанные денежные средства были зачислены на расчетные счета ООО «Жилстрой» и «Калипсо» и получены их генеральным директором. При этом по данным УФНС России по Ингушетии, уплата страховых взносов указанными фирмами не производилась, работники за организациями не числятся, в налоговых органах региона отсутствуют сведения о доходах на физических лиц по форме 2-НДФЛ.

В действиях предприимчивой гражданки усматриваются признаки преступлений, предусмотренных частей 3 и 4 ст. 159 УК России (мошенничество), сообщает пресс-служба МВД по республике.