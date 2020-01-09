Жительница Ингушетии попала в травматологию в результате ДТП на ФАД «Кавказ»

«На 581 км ФАД «Кавказ» 49-летний водитель автомашины ВАЗ-21103 допустил столкновение с движущимся в попутном направлении транспортным средством ВАЗ-211540 под управлением 26-летнего жителя Назрани. В результате дорожно-транспортного происшествия пассажирка одного из легковых автомобилей, 29-летняя жительница сельского поселения Яндаре Назрановского района с различными телесными повреждениями госпитализирована в травматологическое отделение ближайшего медицинского учреждения», — говорится в сообщении.

В настоящее время по факту произошедшего сотрудниками полиции ОМВД России по Назрановскому району проводится проверка, отметили в пресс-службе.