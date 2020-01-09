ДТП

Жительница Ингушетии попала в травматологию в результате ДТП на ФАД «Кавказ»

0

В Назрановском районе Ингушетии произошло ДТП с участием двух автомашин, в результате чего пострадала 29-летняя пассажирка одной из легковушек. Пострадавшую госпитализировали в травматологическое отделение ближайшего медучреждения, сообщает пресс-служба регионального МВД.

«На 581 км ФАД «Кавказ» 49-летний водитель автомашины ВАЗ-21103 допустил столкновение с движущимся в попутном направлении транспортным средством ВАЗ-211540 под управлением 26-летнего жителя Назрани. В результате дорожно-транспортного происшествия пассажирка одного из легковых автомобилей, 29-летняя жительница сельского поселения Яндаре Назрановского района с различными телесными повреждениями госпитализирована в травматологическое отделение ближайшего медицинского учреждения», — говорится в сообщении.

В настоящее время по факту произошедшего сотрудниками полиции ОМВД России по Назрановскому району проводится проверка, отметили в пресс-службе.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Равное количество мальчиков и девочек родилось в Ингушетии в первую неделю 2020 года
В городской библиотеке Карабулака проходит выставка, посвященная Герою России Суламбеку Осканову
В Ингушетии продолжается конкурс произведений изобразительного искусства «Дорога длиною в 13 лет»
Музей изобразительных искусств приглашает на выставки работ ингушских художников
Ингушский спортсмен Ислам Мамилов поднялся в мировом рейтинге по бразильскому джиу-джитсу
Продолжается реконструкция автодороги «Трасса «Кавказ» — Нестеровское — Алкун — Таргим — Чми» 33-40 км
Минтруда Ингушетии заключило два соглашения в рамках нацпроекта «Демография»
Ингушским школьникам предлагают подать заявки на конкурс «Большие вызовы» центра «Сириус»
В регионе утвержден список стипендиатов Главы Республики Ингушетия
Восемь коротких рабочих недель ожидают россиян в 2020 году
«Сад-гигант Ингушетия» намерен поставлять яблоки в страны Европы и арабского мира

Главное

Яндекс.Метрика

 