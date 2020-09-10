Жительница Ингушетии осуждена за хранение и продажу рыбы, занесённой в Красную книгу

«Уголовное дело в отношении женщины было возбуждено еще в сентябре прошлого года, после проведения проверочной закупки сотрудниками правоохранительных органов республики. Тогда подозреваемая продала сотруднику полиции один экземпляр русского осетра, уже во время досмотра у нее были обнаружены 6 экземпляров рыбы, общим весом около 10 кг, а также 12 кг русского осетра, переработанного в балык. Так как коммерческий лов указанной рыбы в Каспии полностью запрещен, следовательно, продукция была добыта нелегально и имеет все признаки браконьерского происхождения», — добавили в пресс-службе прокуратуры региона.

В ходе судебного заседания женщина полностью признала свою вину. С учетом позиции государственного обвинителя, Назрановский городской суд назначил ей наказание в виде 200 часов обязательных работ.

Отметим, что указанный вид рыбы внесен в Перечень особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и охраняемых международными договорами Российской Федерации.