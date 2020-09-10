Фауна

Жительница Ингушетии осуждена за хранение и продажу рыбы, занесённой в Красную книгу

0

55-летняя жительница Яндаре осуждена за незаконное хранение и продажу рыбы, занесённой в Красную книгу РФ. Речь идет о редком подвиде осетровых — русском осетре, запрещенном к вылову и продаже, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

«Уголовное дело в отношении женщины было возбуждено еще в сентябре прошлого года, после проведения проверочной закупки сотрудниками правоохранительных органов республики. Тогда подозреваемая продала сотруднику полиции один экземпляр русского осетра, уже во время досмотра у нее были обнаружены 6 экземпляров рыбы, общим весом около 10 кг, а также 12 кг русского осетра, переработанного в балык. Так как коммерческий лов указанной рыбы в Каспии полностью запрещен, следовательно, продукция была добыта нелегально и имеет все признаки браконьерского происхождения», — добавили в пресс-службе прокуратуры региона.

В ходе судебного заседания женщина полностью признала свою вину. С учетом позиции государственного обвинителя, Назрановский городской суд назначил ей наказание в виде 200 часов обязательных работ.

Отметим, что указанный вид рыбы внесен в Перечень особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и охраняемых международными договорами Российской Федерации.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Поисковый отряд «Малгобек» в октябре возобновит поисковые работы в рамках «Вахты памяти — 2020»
Ингушские лесники впервые получили на вооружение мотовездеходы
Будущие финансисты — студенты Ингушского госуниверситета отметили профессиональный праздник
Студенты Сунженского колледжа управления и новых технологий приняли участие в правовом часе «Терроризм не имеет лица»
Творческие коллективы и исполнителей Ингушетии приглашают подать заявки на участие в «Русских сезонах»
Житель Ингушетии ответит в суде за незаконное потребление электроэнергии на 22,5 млн рублей
Готовится к изданию первый в истории региона красочный альбом «Изобразительное искусство Ингушетии»
В Ингушетии планируют создать постоянно действующую экспозицию коллекции Хасолта Акиева
В Мемориальном комплексе Ингушетии пройдет показ фильма о войне под открытым небом
В Ингушетии не нашлось ни одного муниципалитета, хорошо управляющего финансами
Каждая вторая поездка в транспорте на Юге и Северном Кавказе совершается по безналичной технологии

Главное

Яндекс.Метрика

 