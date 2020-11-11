Жительница Ингушетии оштрафована за дачу взятки полицейскому

Следствием и судом установлено, что в марте 2020 года осужденная дала взятку в размере 15 тысяч рублей сотруднику полиции за оказание содействия в виде устных предупреждений о готовящихся процессуальных решениях по материалам проверок, проводимых в ее отношении органами внутренних дел по фактам реализации контрафактных DVD-дисков.

Сотрудник полиции от получения взятки отказался.

Приговором суда женщине назначено наказание в виде штрафа в размере 25 тыс. рублей.