Жительница Ингушетии оштрафована за дачу взятки полицейскому
Судом вынесен приговор 53-летней жительнице Ингушетии. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.291 УК России — «дача взятки должностному лицу», сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.
Следствием и судом установлено, что в марте 2020 года осужденная дала взятку в размере 15 тысяч рублей сотруднику полиции за оказание содействия в виде устных предупреждений о готовящихся процессуальных решениях по материалам проверок, проводимых в ее отношении органами внутренних дел по фактам реализации контрафактных DVD-дисков.
Сотрудник полиции от получения взятки отказался.
Приговором суда женщине назначено наказание в виде штрафа в размере 25 тыс. рублей.