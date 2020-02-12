Жительница Дагестана передала в дар музею изобразительных искусств Ингушетии швейную машинку

Эту машинку Сарият Аминовне десять лет назад подарили ее друзья из Ингушетии. Несмотря на почти вековой возраст, машинка находится в рабочем состоянии. Этот экспонат будет храниться в фонде музея и использоваться для будущих тематических экспозиций.

По словам музейных работников, история «Госшвеймашины» начинается с изобретения легендарной машинки американской марки «Зингер». После переезда в США Зингер познакомился с Фелпсом, местным конструктором, который продемонстрировал ему свое изобретение — домашнюю машинку для шитья. Она показалась Зингеру несколько недоделанной, и он принялся за работу по ее усовершенствованию. Через 11 дней была готова модель, ставшая потом одной из самых популярных в мире.

Через десять лет после этого машинка «Зингер» оказывается в Российской империи. Ее широкая популярность в России побудила создать завод по выпуску машинок в городе Подольске. В 1913 году это предприятие уже выпускало около 600 тысяч машинок в год.

В 1918 году завод был национализирован большевиками, и машинки начали продавать под маркой «Госшвеймашина», а в 1931 году на них уже была изображена аббревиатура «ПМЗ», что означает Подольский механический завод.

«Госшвеймашины», в отличие от «ПМЗ», выпускались с оригинальными запчастями, поэтому по качеству ничуть не уступали «Зингеру». «ПМЗ», как считается, уже были намного хуже. Таким образом, название «Госшвеймашина» означает, что она выпускалась с 1918 по 1931 год и имела хорошее качество, как и у оригинала.

«Наши дарители — люди разных возрастов, социального положения, но всех их объединяют любовь к истории. Каждый переданный предмет по-своему уникален, потому что может рассказать о прошлом отдельного человека и общества в целом. Выражаем благодарность всем нашим дарителям и надеемся на дальнейшее сотрудничество», — отметили в пресс-службе музея.