Жительниц отдаленных ингушских сел трудоустроят в перезапускаемую швейную фабрику

«В швейном объединении объявлен набор женщин, намеренных трудоустроиться. Организация будет обучать новых рабочих, готовить из них высококлассных специалистов. Желающие устроиться на работу за дополнительной информацией могут обратиться в администрацию по месту проживания», — сказал собеседник издания.

По его словам, руководство предприятия возьмет на себя все расходы на проезд, выделит бесплатный транспорт, который будет возить работниц.

Как отметил собеседник газеты, по поручению Главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова была проведена встреча руководства швейного объединения с главами предгорных сел Галашки, Алхасты и Мужичи Сунженского района по вопросу трудоустройства жителей и их перевозки.

Как сообщали ранее в региональном правительстве, республиканские власти при участии турецких и российских инвесторов намерены перезапустить простаивающее на протяжении нескольких лет первое в Ингушетии швейное предприятие в селе Али-Юрт. Производство относится к десятке простаивающих предприятий, построенных в разное время за счет государственных средств и планируемых к реанимации. На швейной фабрике планируется производство специальной формы защиты от химических воздействий для военнослужащих, медиков, а также повседневной и рабочей одежды.

Напомним, предприятие на 800 работниц открыто в Назрановском районе в апреле 2017 году по ФЦП «Социально-экономическое развитие Ингушетии на 2010-2016 годы». Его сметная стоимость составила около 600 млн рублей. Недолго проработав, фабрика была закрыта. При выходе на полную мощность на предприятии планировалось производить до 1,6 млн изделий в год, в том числе банных халатов, утепленных курток, женских платьев, детских футболок, спецодежды для разных организаций.