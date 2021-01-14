Жители Северного Кавказа, ищущие работу, назвали предпочтительные вакансии

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С начала 2021 года соискатели из регионов Северного Кавказа разместили и обновили на сайте Head Hunter — крупнейшей онлайн-рекрутинговой платформе России — более 17 тысяч вакансий.

Из них порядка 12 тысяч размещены жителями Ставрополья. Уточняется, что мужчин среди ищущих работу чуть больше (52%), чем женщин, каждый третий — в возрасте от 18 до 30 лет. А 17% соискателей готовы приступить к работе онлайн.

Среди ищущих работу жителей Ставропольского края 18% хотели бы трудоустроиться в сфере продаж, 8% вакансий относится к административному персоналу, а 7% — бухгалтерские услуги. Почти половина (41%) соискателей согласна на зарплату от 25 до 55 тысяч рублей. В Чечне, помимо продаж (21% всех резюме), много соискателей в сфере ИТ/Телеком (6%) и бухгалтерских услуг (5%), а в Карачаево-Черкесии продажи (16%), бухгалтерия (9%), административный персонал (7%) и юриспруденция (5%). В Дагестане список наиболее востребованных сфер примерно такой же, а каждый десятый соискатель согласен на зарплату менее 20 тысяч рублей, каждый третий — от 20 до 40 тысяч.

В Ингушетии, помимо продаж (16%), соискатели рассматривают работу в сельском хозяйстве и производстве, а также сфере ИТ (по 7% от общего числа новых вакансий).

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