Жители сельского поселения Плиево присоединились к общероссийской акции «Вода России»

В экологической акции приняли участие работники администрации села. Было очищено от мусора русло реки Сунжа. Количество собранных мешков мусора достигло 200 штук.

Как сообщил газете «Ингушетия» глава Плиево Омар Плиев, к участию в акции были привлечены волонтёры, общественники, молодёжь.

Большую часть отходов составили последствия отдыха жителей республики — стеклянные и пластиковые бутылки, жестяные банки, крышки и пакеты, бумажные салфетки, пачки из-под сигарет, упаковки из-под чипсов, обертки и стекло.