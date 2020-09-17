Жители сельского поселения Плиево присоединились к общероссийской акции «Вода России»
Жители сельского поселения Плиево Назрановского района присоединились к общероссийской акции «Вода России». В ходе мероприятия был очищен берег реки Сунжа.
В экологической акции приняли участие работники администрации села. Было очищено от мусора русло реки Сунжа. Количество собранных мешков мусора достигло 200 штук.
Как сообщил газете «Ингушетия» глава Плиево Омар Плиев, к участию в акции были привлечены волонтёры, общественники, молодёжь.
Большую часть отходов составили последствия отдыха жителей республики — стеклянные и пластиковые бутылки, жестяные банки, крышки и пакеты, бумажные салфетки, пачки из-под сигарет, упаковки из-под чипсов, обертки и стекло.