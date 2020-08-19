Жители сельского поселения Плиево пойдут к новым детскому садику и школе по удобной асфальтированной дороге

Уже начата работа по асфальтированию дороги, сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба администрации Назрановского района, созданию необходимой инфраструктуры для жителей села. Местные пешеходы вынуждены были идти по грунтовым обочинам, по лужам и грязи, а это очень неудобно и неприятно.

Напомним, в рамках нацпроекта «Образование» в сельском поселении Плиево Назрановского района строится школа на 720 мест, и по линии «Демография» в скором времени откроется детский садик на 220 мест. Оба объекта находятся рядом, что очень удобно для школьников, дошколят и всех жителей.