Жители сельского поселения Плиево пойдут к новым детскому садику и школе по удобной асфальтированной дороге

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Жители сельского поселения Плиево пойдут к новому детскому садику на 220 мест и новой школе на 720 мест по удобной, чистой дороге от муниципалитета.

Уже начата работа по асфальтированию дороги, сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба администрации Назрановского района, созданию необходимой инфраструктуры для жителей села. Местные пешеходы вынуждены были идти по грунтовым обочинам, по лужам и грязи, а это очень неудобно и неприятно.

Напомним, в рамках нацпроекта «Образование» в сельском поселении Плиево Назрановского района строится школа на 720 мест, и по линии «Демография» в скором времени откроется детский садик на 220 мест. Оба объекта находятся рядом, что очень удобно для школьников, дошколят и всех жителей.

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