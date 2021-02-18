Жители прилегающих к рекам населенных пунктов продолжают загрязнять русла

Госинспекторы Министерства природных ресурсов и экологии Ингушетии по сигналу пользователей социальной сети «Инстаграм» выехали на обследование русла реки Кенч на участке в с. п. Сурхахи. По поступившей информации, река в этом месте была загрязнена отходами.