Жители прилегающих к рекам населенных пунктов продолжают загрязнять русла
Госинспекторы Министерства природных ресурсов и экологии Ингушетии по сигналу пользователей социальной сети «Инстаграм» выехали на обследование русла реки Кенч на участке в с. п. Сурхахи. По поступившей информации, река в этом месте была загрязнена отходами.
Прибывшими на место госинспекторами был установлен факт нарушений и составлен акт.
Как сообщили газете «Ингушетия» в экологическом ведомстве, дело это расследуется, ведется работа, направленная на привлечение к административной ответственности виновных лиц.
«Минприроды Ингушетии в обязательном порядке проконтролирует устранение выявленных нарушений», — заявили в министерстве.