Экология

Жители прилегающих к рекам населенных пунктов продолжают загрязнять русла

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Госинспекторы Министерства природных ресурсов и экологии Ингушетии по сигналу пользователей социальной сети «Инстаграм» выехали на обследование русла реки Кенч на участке в с. п. Сурхахи. По поступившей информации, река в этом месте была загрязнена отходами.

Прибывшими на место госинспекторами был установлен факт нарушений и составлен акт.

Как сообщили газете «Ингушетия» в экологическом ведомстве, дело это расследуется, ведется работа, направленная на привлечение к административной ответственности виновных лиц.

«Минприроды Ингушетии в обязательном порядке проконтролирует устранение выявленных нарушений», — заявили в министерстве.

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