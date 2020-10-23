Жители Назрани могут оплатить проезд в автобусах в одно касание

Тимур Шадыжев, управляющий Ингушским отделением Сбербанка:

«Общественный транспорт в Республике Ингушетия традиционно был территорией наличного оборота. Сегодня мы помогаем сделать перемещения горожан по Назрани удобнее и безопаснее в условиях пандемии. Оплата проезда банковской картой имеет ряд преимуществ: процесс происходит быстро и бесконтактно, пассажирам не нужно носить с собой наличные, а ГУП «Ингушавтотранс» будет владеть полной статистикой перевозок, что делает эту сферу услуг прозрачной. Совместно с партнёрами и Правительством Ингушетии мы планируем развивать транспортные проекты в Республике».

С 2018 года в Республике реализуются мероприятия по развитию безналичного расчёта в рамках масштабного проекта «Безналичная Республика». Объём рынка эквайринга в Ингушетии уже увеличился на 55% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года и составил 801 млн рублей. Транспортный эквайринг Сбербанка — ещё один драйвер проекта.

Муса Плиев, и. о. министра промышленности и цифрового развития Республики Ингушетия:

«Мы стремимся, чтобы жителям Ингушетии были доступны передовые платёжные инновации. Оплата проезда в одно касание — это удобный, безопасный и технологичный способ. При оплате денежные средства списываются моментально, не нужно ждать сдачи или думать о размене крупных купюр».

Перевозчикам сервис безналичной оплаты проезда позволит повысить качество обслуживания клиентов, снизить операционные расходы и увеличить собираемость выручки.

Беслан Сапралиев, директор ГУП «Ингушавтотранс»:

«Мы заботимся, чтобы наши пассажиры чувствовали себя комфортно во время поездки. Внедрение безналичной оплаты — ещё один шаг в развитии транспортной инфраструктуры в Республике. Мы планируем тиражировать проект на весь автопарк предприятия».

Проект безналичной оплаты проезда в общественном транспорте успешно работает в 131 городе России, включая Ростов-на-Дону, Волгодонск, Краснодар, Сочи, Новороссийск, Тимашевск, Ставрополь, Пятигорск, Черкесск, Элисту, Махачкалу. Благодаря активности Сбербанка в этом направлении Россия является мировым лидером по количеству городов, в которых можно оплатить проезд банковской картой.