Жители Назрани могут оплатить проезд в автобусах в одно касание
В Назрани запущен проект Сбербанка и Министерства промышленности и цифрового развития Республики. Теперь пассажиры общественного транспорта могут оплатить проезд с помощью банковской карты МИР, VISA, MasterCard, мобильного устройства или смарт-часов. Терминалы для оплаты установлены на автобусах муниципального предприятия ГУП «Ингушавтотранс». Отличительный знак транспорта — наклейка с логотипом Сбербанка и надписью: «Оплата в одно касание».
Тимур Шадыжев, управляющий Ингушским отделением Сбербанка:
«Общественный транспорт в Республике Ингушетия традиционно был территорией наличного оборота. Сегодня мы помогаем сделать перемещения горожан по Назрани удобнее и безопаснее в условиях пандемии. Оплата проезда банковской картой имеет ряд преимуществ: процесс происходит быстро и бесконтактно, пассажирам не нужно носить с собой наличные, а ГУП «Ингушавтотранс» будет владеть полной статистикой перевозок, что делает эту сферу услуг прозрачной. Совместно с партнёрами и Правительством Ингушетии мы планируем развивать транспортные проекты в Республике».
С 2018 года в Республике реализуются мероприятия по развитию безналичного расчёта в рамках масштабного проекта «Безналичная Республика». Объём рынка эквайринга в Ингушетии уже увеличился на 55% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года и составил 801 млн рублей. Транспортный эквайринг Сбербанка — ещё один драйвер проекта.
Муса Плиев, и. о. министра промышленности и цифрового развития Республики Ингушетия:
«Мы стремимся, чтобы жителям Ингушетии были доступны передовые платёжные инновации. Оплата проезда в одно касание — это удобный, безопасный и технологичный способ. При оплате денежные средства списываются моментально, не нужно ждать сдачи или думать о размене крупных купюр».
Перевозчикам сервис безналичной оплаты проезда позволит повысить качество обслуживания клиентов, снизить операционные расходы и увеличить собираемость выручки.
Беслан Сапралиев, директор ГУП «Ингушавтотранс»:
«Мы заботимся, чтобы наши пассажиры чувствовали себя комфортно во время поездки. Внедрение безналичной оплаты — ещё один шаг в развитии транспортной инфраструктуры в Республике. Мы планируем тиражировать проект на весь автопарк предприятия».
Проект безналичной оплаты проезда в общественном транспорте успешно работает в 131 городе России, включая Ростов-на-Дону, Волгодонск, Краснодар, Сочи, Новороссийск, Тимашевск, Ставрополь, Пятигорск, Черкесск, Элисту, Махачкалу. Благодаря активности Сбербанка в этом направлении Россия является мировым лидером по количеству городов, в которых можно оплатить проезд банковской картой.