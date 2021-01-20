Закон

Жители Назрани могут инициировать любой полезный проект с учётом софинансирования со стороны городских властей

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В мэрии Назрани обсудили закон о народном бюджетировании, который вступил в силу с 1 января 2021 года.

Это один из самых ожидаемых и важных законов как для местных жителей, так и муниципалитетов. Суть закона в возможности инициирования того или иного полезного проекта местными жителями с учетом софинансирования.

Теперь на законодательном уровне закреплена возможность участия неравнодушных горожан в деятельности городской администрации.

«Поручил своим главам и помощникам тщательно изучить закон и представить в краткие сроки предложения по его внедрению в нашу деятельность», — отметил мэр Назрани Урусхан Евлоев.

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