Жители Назрани могут инициировать любой полезный проект с учётом софинансирования со стороны городских властей

Это один из самых ожидаемых и важных законов как для местных жителей, так и муниципалитетов. Суть закона в возможности инициирования того или иного полезного проекта местными жителями с учетом софинансирования.

Теперь на законодательном уровне закреплена возможность участия неравнодушных горожан в деятельности городской администрации.

«Поручил своим главам и помощникам тщательно изучить закон и представить в краткие сроки предложения по его внедрению в нашу деятельность», — отметил мэр Назрани Урусхан Евлоев.