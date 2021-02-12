Жители многоквартирных домов в Магасе забивают канализации мусором

Как сообщили в администрации города, причиной крупного засора стал скопившийся в трубе бытовой и строительный мусор и другие крупные предметы.

Такие сложные для объяснения происшествия не редкость в многоквартирных домах. Происходит ли это по причине безответственности или по незнанию жильцов — вопрос пока остается открытым.

На улице Мальсагова на текущий момент ведутся работы по благоустройству дворов. Здесь уже произвели установку бордюрного камня, подготовили основание для тротуарного покрытия, на части территории проведены работы по укладке брусчатки, а работа по замене асфальтобетонного покрытия близится к концу.