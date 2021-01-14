Жители Кантышево поблагодарили главу администрации Назрановского района Мусу Муталиева

Мероприятия по благоустройству, в частности, были проведены на улице Лермонтова. Жители села также выразили благодарность главе Кантышево Магомеду Зурабову.

«Наш населённый пункт преображается в лучшую сторону. Желаем вам, Муса Исаевич и Магомед Исраилович, всей вашей слаженной и профессиональной команде дальнейших успехов, крепкого здоровья. Спасибо за профессионализм и неравнодушное отношение к жителям села и улицы!» — говорится в письме.