Жители Кантышево поблагодарили главу администрации Назрановского района Мусу Муталиева
На имя главы администрации Назрановского района Мусы Муталиева поступило письмо с благодарностью за содействие в строительстве водопровода и многих других мероприятий по благоустройству сельского поселения Кантышево.
Мероприятия по благоустройству, в частности, были проведены на улице Лермонтова. Жители села также выразили благодарность главе Кантышево Магомеду Зурабову.
«Наш населённый пункт преображается в лучшую сторону. Желаем вам, Муса Исаевич и Магомед Исраилович, всей вашей слаженной и профессиональной команде дальнейших успехов, крепкого здоровья. Спасибо за профессионализм и неравнодушное отношение к жителям села и улицы!» — говорится в письме.